Пальба в воздух, пари на быка и молитвы старейшин: как Дагестан готовится к бою Хабиба Нурмагомедова

Дагестан сегодня замер в ожидании. Считанные часы остаются до боя легенды и главного национального достояния — чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Здесь его любят все: дети, играющие «в Хабиба» на детских площадках, молодёжь, прочищающая пистолеты и автоматы, чтобы пышно отметить победу, и даже полуслепые старики, собирающиеся для молитвы за победу бойца.

Далгат Абдулбаширов рассказал, как Дагестан ждёт победу Хабиба 00:00 00:00

— У нас молодёжь и старые люди молятся. Все верят, надеются, но соперник трудный. Старики, старейшины, собираются, чтобы прочитать аяты за победу Хабиба.

«Комсомолке» удалось поговорить с начальником отдела спорта, молодёжной политики и туризма родного для Хабиба Цумадинского района Дагестана, а также близким другом отца чемпиона Абдулманапа Нурмагомедова, Далгатом Абдулбашировым. По его словам, в каждом селе, в каждом далёком горном ауле уже всё готово для просмотра боя. В райцентрах снимаются кафе и клубы, где соберётся поболеть молодёжь. В маленьких посёлках люди созывают соседей, чтобы вместе кричать и поднимать кубки за легендарного бойца. Для всего народа — это больше, чем просто бой. Хабиб — идол и главная народная гордость.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672103" frameborder="0"></iframe> В Дагестане бой Нурмагомедов-МакГрегор смотрели в кино.

— Ничуть меньше накала не стало после Макгрегора, — рассказывает собеседник «КП». — Женщины даже с нетерпением ждут, хотят посмотреть. Такого же интереса, честно говоря, как к Хабибу Нурмагомедову нет и не было. Конечно, все уже готовятся. Будут накрывать на стол, резать барашков, садиться с роднёй, знакомыми. Всех приглашают. В родном селе соберётся вся родная Хабиба, будет смотреть, болеть, люди вместе с ними будут. Восьмидесятилетние старики хотят, узнают, когда, что, чтобы тоже увидеть. Все готовятся. Вы что — это же такая радость!

Весь народ сплотился вокруг одной мечты — снова увидеть чемпионский пояс UFC в родном Дагестане. В победу Нурмагомедова здесь верят так, что ставят не на неё — на то, в каком раунде закончится бой. При чём угадавший ничего не выигрывает. Наоборот — накрывает «поляну».

— Многие ставят даже быка резать, есть такие моменты. И зарежут по-любому — Хабиб выиграет, а [поставивший] режет для ребят, для сельчан. Приходит и говорит: «Вот бык — я ставлю. Будете гулять!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/672106" frameborder="0"></iframe> Из-за ликующей толпы по некоторым улицам Махачкалы не проехать.

А ребята помоложе уже готовятся всю ночь праздновать: готовят машины, прочищают оружие. Потому что без пальбы в воздух такая великая радость обойтись не может.

— Честно говоря, мы, старшее поколение, считаем это правильным. Это радость! Когда мы были в Махачкале, смотрели предыдущий бой, все, независимо от нации, должности, обнимались, прыгали, кричали. Даже на трассе останавливались и обнимались. Стреляли. И вот это даже полицейские, которым нужно разогнать, они понимали и воспринимали правильно, — резюмирует Далгат Абдулбаширов.

Все о бое Нурмагомедов - Порье 00:00 00:00

Напомним, что бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье начнётся 7 сентября около 23:00 по московскому времени. Дагестанец постарается отстоять чемпионский пояс в лёгком весе и подарить несколько дней безграничного счастья своим соотечественникам.

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