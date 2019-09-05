Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и его соперник — американец Дастин Порье провели дуэль взглядов. Традиционной агрессии, ярости и обещаний растоптать оппонента журналисты и зрители не дождались. Хабиб был непоколебимо спокоен — перед второй защитой титула дагестанец буквально излучает уверенность в себе. Его оппонент Порье тоже выглядел крайне собранным и целеустремлённым.

Все о бое Нурмагомедов - Порье 00:00 00:00

Удивительно, но будущие соперники не испытывают друг к другу ни капли антипатии. И даже наоборот — при встрече бойцы по-дружески обнялись и обменялись улыбками.

Хабиб - Порье: дуэль взглядов. Champ-vs.-champ: @TeamKhabib and @DustinPoirier face off at media day #UFC242 https://t.co/DXOuBjWlAv

Интересно что фанаты промоушена, обожающего агрессивные и скандальные PR-акции перед боем отнеслись к такому поведению соперников очень положительно. В глубоком взаимоуважении спортсменов люди увидели настоящий профессионализм. В официальном твиттере UFC многие радовались, что можно посмотреть «бой суровых мужчин, которые знают правила хорошего тона и не разбрасываются обещаниями и угрозами перед большой битвой».

Титульный бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье за пояс чемпиона в лёгком весе пройдёт 7 сентября на UFC 242 в Абу-Даби. Начало противостояния намечено на 23:00.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Стало известно, сколько Нурмагомедов получит за бой с Порье

Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов за бой с Дастином Порье получит баснословный гарантированный гонорар. Сумма в несколько раз превысит «жалкие $2 миллиона», которые обещали дагестанцу за схватку с Конором Макгрегором (подробности).

КСТАТИ

Нурмагомедов: «С Порье меня ждёт самое сложное испытание в карьере»

Хабиб Нурмагомедов назвал бой с Дастином Порье самым сложным испытанием в своей карьере. О недооценке соперника не может быть и речи — спортсмен готовится к тяжелейшему бою (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: бой за титул в легком весе

Хабиб Нурмагомедов возвращается в октагон после громкой и резонансной победы над ирландцем Конором Макгрегором. Теперь россиянин мировая суперзвезда, и каждый его бой привлекает внимание миллионов зрителей. Пусть он еще дисквалифицирован, но уже все в предвкушении возвращении «Орла» (подробности).