Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и его соперник — американец Дастин Порье провели дуэль взглядов. Традиционной агрессии, ярости и обещаний растоптать оппонента журналисты и зрители не дождались. Хабиб был непоколебимо спокоен — перед второй защитой титула дагестанец буквально излучает уверенность в себе. Его оппонент Порье тоже выглядел крайне собранным и целеустремлённым.

Удивительно, но будущие соперники не испытывают друг к другу ни капли антипатии. И даже наоборот — при встрече бойцы по-дружески обнялись и обменялись улыбками.

Хабиб - Порье: дуэль взглядов. Champ-vs.-champ: @TeamKhabib and @DustinPoirier face off at media day #UFC242