Нурмагомедов: «С Порье меня ждёт самое сложное испытание в карьере»

Хабиб Нурмагомедов назвал бой с Дастином Порье самым сложным испытанием в своей карьере. О недооценке соперника не может быть и речи — спортсмен готовится к тяжелейшему бою.

— Просмотрев последние бои Дастина я понимаю, что меня ждёт самое сложное испытание в моей карьере. Он великолепен в стойке, где у него отличный арсенал ударов руками и блестящая работа ногами, но его зря недооценивают в партере. У него отличный грэпплинг, о котором тоже нельзя забывать, — рассыпался в комплиментах дагестанский «Орёл».

Несмотря на то, что и букмекеры, и большинство бойцов единогласно ставят на победу действующего чемпиона, Хабиб не допускает недооценки соперника. Нурмагомедов готовится к схватке на 200%.

Промо боя Хабиб Порье.

— Я всегда считаю своего соперника сильнейшим и опаснейшим бойцом. В спорте на таком уровне любой оппонент может воспользоваться минимальной слабостью, поэтому я не имею права дать слабину, недооценив кого-либо, — резюмировал Хабиб.

Отец и секундант Хабиба Абдулманап Нурмагомедов рассказал, что вселить в сына уверенность в победе — его задача:

— Что я скажу сыну перед боем? Что он — лучший и прямо сейчас он выйдет и докажет это! Непобедимый боец должен идти до конца. И наша цель — 30 побед без поражений.

Сейчас статистика Хабиба — 27 боёв на профессиональном уровне, в которых он ни разу не потерпел крах. Дагестанца считают лучшим борцом за всю историю UFC, и именно борьба, по мнению экспертов, должна стать ключом к победе Нурмагомедова.

КОГДА БОЙ ХАБИБ НУРМАГОМЕДОВ — ДАСТИН ПОРЬЕ?

Бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье покажут на российском телевидении. Прямую трансляцию будет вести «Первый канал». Чемпионат UFC 242 начнётся 7 сентября в 18:00 по московскому времени. Титульный бой будет последним. Ориентировочно, его начало назначено на 23:00 мск.

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