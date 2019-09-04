2019-09-04T16:18:51+03:00
Спорт

Стало известно, сколько Нурмагомедов получит за бой с Порье

Дагестанца уже не устраивают «жалкие $2 миллиона», полученные за схватку с Макгрегором
Андрей ЗОБОВ
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Хабиб Нурмагомедов получит баснословный гонорар за бой с ПорьеХабиб Нурмагомедов получит баснословный гонорар за бой с ПорьеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов за бой с Дастином Порье получит баснословный гарантированный гонорар. Сумма в несколько раз превысит «жалкие $2 миллиона», которые обещали дагестанцу за схватку с Конором Макгрегором. Об этом сообщил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

— Гонорар за бой будет в 3-3,5 раза больше [чем с Макгрегором]. Мы дерёмся не за мелочь — второй раз защищаем чемпионский пояс и знаем себе цену. То, что мы получали раньше — маловато для нас, потому что мы сейчас лучшие. И мы популярны. Когда выйдем в зал, увидите, как встретят Порье, и как — Хабиба, — сказал Нурмагомедов-старший.

Промо боя Хабиб Порье.

Таким образом дагестанец должен получить $6–8 млн гарантированно. Плюс часть вознаграждения составит процент от проданных UFC прав на трансляции боя, и общая сумма будет ещё больше.

Бой Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье состоится 7 сентября в 23:00 по мск. Соперники будут драться на UFC 242 в Абу-Даби за звание лучшего бойца в лёгком весе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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