2019-09-07T16:54:00+03:00
Происшествия

Бабушка хотела вернуть вложенные в МММ деньги, но потеряла ещё больше

Пенсионерка вновь стала жертвой мошенника
Андрей ЗОБОВ
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Осознав, что второй раз стала жертвой мошенника, бабушка побежала в полициюОсознав, что второй раз стала жертвой мошенника, бабушка побежала в полициюФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ставрополе старушка пыталась вернуть вложенные в МММ средства, но потеряла ещё 360 тысяч рублей. Пенсионерка снова стала жертвой мошенника.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главка МВД по Ставропольскому краю, мошенник позвонил 65-летней бабушке и предложил вернуть деньги, вложенные в финансовую пирамиду. Старушка купилась и перевела на счета преступника 360 тысяч рублей.

Осознав, что её вновь обманули, старушка обратилась в полицию. По статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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