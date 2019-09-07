Бабушка хотела вернуть вложенные в МММ деньги, но потеряла ещё больше
Пенсионерка вновь стала жертвой мошенника
Осознав, что второй раз стала жертвой мошенника, бабушка побежала в полициюФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
В Ставрополе старушка пыталась вернуть вложенные в МММ средства, но потеряла ещё 360 тысяч рублей. Пенсионерка снова стала жертвой мошенника.
Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе главка МВД по Ставропольскому краю, мошенник позвонил 65-летней бабушке и предложил вернуть деньги, вложенные в финансовую пирамиду. Старушка купилась и перевела на счета преступника 360 тысяч рублей.
Осознав, что её вновь обманули, старушка обратилась в полицию. По статье «мошенничество» возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»