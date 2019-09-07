2019-09-07T17:52:59+03:00
Общество

В центре Ставрополя появилась музыкальная лестница — видео

Ступеньки-клавиши установили в подземном переходе на улице Дзержинского [видео]
Андрей ЗОБОВ
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Лестница находится в подземном переходе рядом с центральной городской площадьюЛестница находится в подземном переходе рядом с центральной городской площадьюФото: СОЦСЕТИ
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В центре Ставрополя зазвучала музыкальная лестница — ступеньки-клавиши установили в подземном переходе на улице Дзержинского, рядом с площадью Ленина. Видео с первым тестированием новинки разошлось в местных соцсетях.

Жители живо заинтересовались арт-объектом. Главный вопрос — что будет, если по лестнице будет спускаться толпа. Однако пока он остаётся без ответа.

Музыкальная лестница в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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