В центре Ставрополя появилась музыкальная лестница — видео

7 Сент. 17:52 2019-09-07T17:52:59+03:00

Лестница находится в подземном переходе рядом с центральной городской площадью Фото: СОЦСЕТИ

Изменить размер текста: A A

В центре Ставрополя зазвучала музыкальная лестница — ступеньки-клавиши установили в подземном переходе на улице Дзержинского, рядом с площадью Ленина. Видео с первым тестированием новинки разошлось в местных соцсетях.

Жители живо заинтересовались арт-объектом. Главный вопрос — что будет, если по лестнице будет спускаться толпа. Однако пока он остаётся без ответа.

Музыкальная лестница в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU