В центре Ставрополя появилась музыкальная лестница — видео
Ступеньки-клавиши установили в подземном переходе на улице Дзержинского [видео]
Лестница находится в подземном переходе рядом с центральной городской площадьюФото: СОЦСЕТИ
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В центре Ставрополя зазвучала музыкальная лестница — ступеньки-клавиши установили в подземном переходе на улице Дзержинского, рядом с площадью Ленина. Видео с первым тестированием новинки разошлось в местных соцсетях.
Жители живо заинтересовались арт-объектом. Главный вопрос — что будет, если по лестнице будет спускаться толпа. Однако пока он остаётся без ответа.
Музыкальная лестница в Ставрополе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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