На Ставрополье выбирают нового губернатора

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-08T10:19:20+03:00

Изменить размер текста: A A

В восемь утра на Ставрополье начались выборы губернатора. 1,8 миллиона избирателей придут на 1,2 тысяч участков, чтобы выбрать своего кандидата.

На место главы края претендуют пять человек: Владимир Владимиров, который руководит регионом с 2014 года, Виктор Соболев от КПРФ, Николай Кряжев от КПСС, Александр Кузьмин от «Справедливая Россия» и Геннадий Ефимов от ЛДПР. За честность выборов будут отвечать более четырех тысяч организаторов и наблюдателей.

ИСТОЧНИК KP.RU