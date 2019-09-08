2019-09-08T10:19:20+03:00
Общество

На Ставрополье выбирают нового губернатора

На пост претендуют пять человек
Антон ШАПОВАЛОВ
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В восемь утра на Ставрополье начались выборы губернатора. 1,8 миллиона избирателей придут на 1,2 тысяч участков, чтобы выбрать своего кандидата.

На место главы края претендуют пять человек: Владимир Владимиров, который руководит регионом с 2014 года, Виктор Соболев от КПРФ, Николай Кряжев от КПСС, Александр Кузьмин от «Справедливая Россия» и Геннадий Ефимов от ЛДПР. За честность выборов будут отвечать более четырех тысяч организаторов и наблюдателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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