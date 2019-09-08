2019-09-08T11:19:04+03:00
Общество

Стало известно, сколько людей пришло на выборы губернатора Ставропольского края

На второй час голосования девять процентов избирателей уже определились с кандидатом
Антон ШАПОВАЛОВ
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8 сентября, в единый день голосования, на Ставрополье проходят выборы губернатора края. За два часа явка на участках составляет девять процентов, передает корреспондент "КП-Северный Кавказ" Анна Ивершинь со ссылкой на главу ставропольского избиркома Евгения Демьянова.

Как сообщает наш журналист, самая высокая явка сейчас в Арзгирском районе (15,5 процентов), а самая низкая - в Лермонтове (3,3 процентов). В медиацентр уже 37 раз звонили, чтобы найти свой участок или узнать подробнее о мобильном голосовании. Есть также одно обращение по поводу предвыборной агитации, его рассматривают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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