Мужчина поджог молодую красавицу-дагестанку
Сотрудники МВД расследуют страшное преступление, совершенное 31-летним жителем Хасавюрта. Мужчине что-то не понравилось, и он решил сжечь свою подругу. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Дагестану
26-летняя девушка решили пригласить к себе своих друзей: 45-лентюю подругу и 31-летнего друга. Их встреча проходила под алкогольные напитки, и участники застолья настолько пропитались спиртом, что стали скандалить. Самая молодая девушка за столом, она же хозяйка дома, решила что-то оспорить с единственным мужчиной.
Тогда этот молодой человек решил бороться с проблемой радикально: он хладнокровно облил обидчицу спиртом и поджег ее. Пострадавшую доставили в больницу, откуда в полицию и сообщили об инциденте. Мужчину нашли и задержали, он признал свою вину.
Ранее 31-летнего жителя Хасавюрта привлекали к уголовной ответственности по первой части 222 статьи (незаконный оборот оружия). Теперь ему инкриминируют первую часть 111 статьи (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Мужчине грозит восемь лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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