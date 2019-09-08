2019-09-08T14:17:23+03:00
Политика

Результаты выборов губернатора Ставропольского края 2019 года

Предварительные итоги станут известны только ночью
Антон ШАПОВАЛОВ
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8 сентября 2019 года проходят выборы губернатора Ставропольского края. Стало известно, в котором часу избирком Ставрополья объявит предварительные и итоговые результаты. Как сообщает наш корреспондент Анна Ивершинь со ссылкой на представителей комиссии, к восьми вечера станет понятно, сколько людей пришло на выборы.

Какие-то предварительные итоги станут известны только ночью, когда закроются все УИК и последние бюллетени доставят в комиссию. Окончательные результаты объявят только завтра утром.

Напомним, на пост главы края претендует пять человек: Владимир Владимиров, Виктор Соболев от КПРФ, Николай Кряжев от КПСС, Александр Кузьмин от «Справедливая Россия» и Геннадий Ефимов от ЛДПР. К 12 часам проголосовать за своего кандидата успела четверть всех жителей Ставрополья, имеющих право голоса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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