Дагестанцы устроили драку со стрельбой и раненными

СЕГОДНЯ 16:19 2019-09-08T16:20:48+03:00

Мужчины поочередно стреляли друг в друга из одного пистолета

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Утром 7 сентября в Кумторкалинском районе Дагестана местные жители устроили разборку со стрельбой, выясняя, кто из них прав. Начиналось же все с обычной словесной перепалки, передает пресс-служба МВД по республике.

Участниками конфликта стали братья и 28-летний мужчина, у которого был с собой травматический пистолет. У сторон была давняя ссора, переросшая в прямое столкновение.

Владелец пистолета вытащил оружие, но не смог его удержать. В итоге его подобрал противник и выстрелил в обидчика. Каким-то образом 28-летнему уроженцу Дагестана удалось выхватить пистолет и ответить так же. Третьего пулевого ранения удалось избежать, но последнему участнику драки тоже досталось - у него переломлена челюсть.

- Двое пострадавших были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу, а третьего после оказания медицинской помощи, отпустили домой, - сказали в пресс-службе МВД по Дагестану.

Сейчас проводится проверка, изъяты все улики, в том числе - травматический пистолет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU