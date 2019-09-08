Выборы губернатора Ставропольского края закончились

СЕГОДНЯ 20:44 2019-09-08T20:44:37+03:00

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В Ставропольском крае заканчивается активная стадия выборов губернатора. Все избирательные участки закрываются, скоро начнется подсчет бюллетеней.

Отметим, что выборы губернатора в 2019 году прошли очень успешно. Явка относительно той, что была в 2014 году, выше в полтора-два раза. Об этом говорят данные, которые получал избирком.

Для голосования открыли 1,2 тысячи участков, они должны были принять 1,8 миллиона человек. К шести вечера явка превысила отметку в 55 процентов. В прошлом году в это время было только 38 процентов.

За кресло губернатора Ставропольского края боролись пять кандидатов: Владимир Владимиров от "Единой России", Геннадий Ефимов от ЛДПР, Николай Кряжев от КПСС, Александр Кузьмин от "Справедливой России" и Виктор Соболев от КПРФ.

За все время выборов в избирком поступили две жалобы на районные участки. Представители комиссии провели проверку и не обнаружили каких-то нарушений.

Кроме этого, сообщали о том, что в Иноземцево был совершен вброс. В избиркоме просмотрели записи с камер наблюдения и не нашли подтверждения обвинениям. Также говорили, что на этом участке корзины не опломбированы. Это тоже оказалось ложью.

ИСТОЧНИК KP.RU