Выборы губернатора Ставропольского края: обработано 50 процентов голосов
Владимир Владимиров продолжает лидировать в выборах губернатора Ставропольского края
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После обработки 50,23 процентов бюллетеней лидирует в гонке кандидатов действующий губернатор Владимир Владимиров. У него 80,63 процента голосов, передает пресс-служба избиркома.
У конкурентов члена "Единой России" заметно меньше голосов. Так, Виктор Соболев взял 8,69 процента, а Геннадий Ефимов - 3,77 процента.
Напомним, в выборах губернатора Ставропольского края в этом году очень хорошая явка. По данным на шесть вечера, на избирательный участок пришло больше 55 процентов населения края. На прошлых выборах в это же время было не больше 38 процентов.
ИСТОЧНИК KP.RU