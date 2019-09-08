Выборы губернатора Ставропольского края: обработано 50 процентов голосов

8 Сент. 23:48 2019-09-08T23:56:34+03:00

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После обработки 50,23 процентов бюллетеней лидирует в гонке кандидатов действующий губернатор Владимир Владимиров. У него 80,63 процента голосов, передает пресс-служба избиркома.

У конкурентов члена "Единой России" заметно меньше голосов. Так, Виктор Соболев взял 8,69 процента, а Геннадий Ефимов - 3,77 процента.

Напомним, в выборах губернатора Ставропольского края в этом году очень хорошая явка. По данным на шесть вечера, на избирательный участок пришло больше 55 процентов населения края. На прошлых выборах в это же время было не больше 38 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU