В Ставрополе бесплатно раздают обеды

СЕГОДНЯ 10:39 2019-09-09T10:39:16+03:00

70 человек за август воспользовались акцией

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Бесплатные обеды дают в Ставрополе нуждающимся. Больше 70 человек накормлены в августе из 11 пунктов общественного питания. В благотворительности участвуют:

кафе «Глория» на ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, каждый понедельник в 13-00;

кафе «YES оптимистик», ул. Ленина, 468, каждую среду в 16-00;

кафе «Оранжерея» на ул. М.Жукова, 46, тоже по средам в 15-00;

кафе «Светлана» на пр-кте Кулакова, 27/2, дважды в месяц по средам в13-00;

столовая № 1, ул. Ленина, 415, еженедельно в среду в 11-00;

кафе «Блинная», пр-кт К.Маркса, 104/4, каждый четверг в 14-00;

столовая «Вкусный угол», ул. Мира, 212, каждую неделю по пятницам в 14-00;

кафе «Я легенда», ул. Ленина, 468/2, также по пятницам в 15-00;

кафе на ул. 50 лет ВЛКСМ, 93,по пятницам в 16-00;

столовая «Столовая ложка» на пр-кте К. Маркса, 49, каждую субботу в полдень;

кафе «Воронцофф» на пр-кте О.Революции, д. 14, в полдень по воскресеньям.

ИСТОЧНИК KP.RU