2019-09-09T10:39:16+03:00
Общество

В Ставрополе бесплатно раздают обеды

70 человек за август воспользовались акцией
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бесплатные обеды дают в Ставрополе нуждающимся. Больше 70 человек накормлены в августе из 11 пунктов общественного питания. В благотворительности участвуют:

кафе «Глория» на ул. 50 лет ВЛКСМ, 8, каждый понедельник в 13-00;

кафе «YES оптимистик», ул. Ленина, 468, каждую среду в 16-00;

кафе «Оранжерея» на ул. М.Жукова, 46, тоже по средам в 15-00;

кафе «Светлана» на пр-кте Кулакова, 27/2, дважды в месяц по средам в13-00;

столовая № 1, ул. Ленина, 415, еженедельно в среду в 11-00;

кафе «Блинная», пр-кт К.Маркса, 104/4, каждый четверг в 14-00;

столовая «Вкусный угол», ул. Мира, 212, каждую неделю по пятницам в 14-00;

кафе «Я легенда», ул. Ленина, 468/2, также по пятницам в 15-00;

кафе на ул. 50 лет ВЛКСМ, 93,по пятницам в 16-00;

столовая «Столовая ложка» на пр-кте К. Маркса, 49, каждую субботу в полдень;

кафе «Воронцофф» на пр-кте О.Революции, д. 14, в полдень по воскресеньям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ставропольская воровка пошила для кражи шоколада специальное исподнее
Рабочего на Ставрополье перекрутило в бетономешалке
В Ставрополе взорвалась шаровая молния
На выборах в гордуму Владикавказа больше всего голосов набрала «Единая Россия»
На Ставрополье установится ветреная погода
Ставропольцы предложили исполнить в 2020 году 326 проектов
Долгожительница Дагестана стала звездой польского кино
Банда малолеток на Ставрополье угоняла автомобили
Планировал теракт на Ставрополье: несостоявшийся террорист получил 11 лет колонии
Самый популярный сайт в мире архитектуры восхищен ДК в Железноводске
На Ставрополье незаконно нарубили деревьев на миллион рублей
Павлинов и оленей выпустили в парк Невинномысска
Президент UFC: «Хабиб в паре боёв от титула величайшего в истории»
Школу роллеров откроет главная бизнес-мама Ставрополья
В Ставрополе фонтаном можно управлять педалями
Видели в Ставрополе в последний раз: молодой кавказец пропал год назад
Ставрополь через 15 лет: жителей просят заглянуть в будущее
В Железноводске фонтан покажет время
Истребители покажут шоу в Железноводске
Инспектор минсельхоза Ставрополья принял взятку
Экс-директор издательства «Ставрополье» подозревается в крупном мошенничестве
Поиски 9-летнего мальчика в Ставрополе прекращены
Троллейбус в Ставрополе попал в ДТП