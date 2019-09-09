2019-09-09T11:19:32+03:00
Происшествия

Видели в Ставрополе в последний раз: молодой кавказец пропал год назад

24-летний молодой человек переехал в краевой центр из Лермонтова и пропал
Полина ШАПОШНИКОВА
Поделиться:
Фото: СУ СКР по СКФото: СУ СКР по СК
Изменить размер текста:

24-летний Рабадан Мислимов безвестно исчез на Ставрополье. С мая по октябрь прошлого года он жил в Лермонтове, в начале октября переехал в Ставрополь в дом на улице Пирогова. Его там видели в последний раз 13 и 14 октября.

Мужчина кавказской внешности, среднего роста и худощавого телосложения, имеет длинные темно-русые волосы и носит бороду.

Сообщить о его судьбе можно по номерам: 8 (8652) 26-52-66, 26-25-28, или на короткие номера 02, (102).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ставропольская воровка пошила для кражи шоколада специальное исподнее
Рабочего на Ставрополье перекрутило в бетономешалке
В Ставрополе взорвалась шаровая молния
На выборах в гордуму Владикавказа больше всего голосов набрала «Единая Россия»
На Ставрополье установится ветреная погода
Ставропольцы предложили исполнить в 2020 году 326 проектов
Долгожительница Дагестана стала звездой польского кино
Банда малолеток на Ставрополье угоняла автомобили
Планировал теракт на Ставрополье: несостоявшийся террорист получил 11 лет колонии
Самый популярный сайт в мире архитектуры восхищен ДК в Железноводске
На Ставрополье незаконно нарубили деревьев на миллион рублей
Павлинов и оленей выпустили в парк Невинномысска
Президент UFC: «Хабиб в паре боёв от титула величайшего в истории»
Школу роллеров откроет главная бизнес-мама Ставрополья
В Ставрополе фонтаном можно управлять педалями
Ставрополь через 15 лет: жителей просят заглянуть в будущее
В Ставрополе бесплатно раздают обеды
В Железноводске фонтан покажет время
Истребители покажут шоу в Железноводске
Инспектор минсельхоза Ставрополья принял взятку
Экс-директор издательства «Ставрополье» подозревается в крупном мошенничестве
Поиски 9-летнего мальчика в Ставрополе прекращены
Троллейбус в Ставрополе попал в ДТП