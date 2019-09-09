Видели в Ставрополе в последний раз: молодой кавказец пропал год назад

СЕГОДНЯ 11:18 2019-09-09T11:19:32+03:00

24-летний молодой человек переехал в краевой центр из Лермонтова и пропал

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24-летний Рабадан Мислимов безвестно исчез на Ставрополье. С мая по октябрь прошлого года он жил в Лермонтове, в начале октября переехал в Ставрополь в дом на улице Пирогова. Его там видели в последний раз 13 и 14 октября.

Мужчина кавказской внешности, среднего роста и худощавого телосложения, имеет длинные темно-русые волосы и носит бороду.

Сообщить о его судьбе можно по номерам: 8 (8652) 26-52-66, 26-25-28, или на короткие номера 02, (102).

ИСТОЧНИК KP.RU