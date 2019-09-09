2019-09-09T13:08:40+03:00
Происшествия

Банда малолеток на Ставрополье угоняла автомобили

Ее главарь совершил убийственный выстрел из винтовки в 13-летнего мальчика
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Невинномысске 6 подростков от 15 до 17 лет пойдут под суд за причинение тяжкого вреда здоровью, угон и кражу.

Вечером 1 января 2019 года 16-летний мальчик гостил у родственника в Отрадненском районе Краснодарского края. Там он поссорился с 13-летним подростком. Тогда вспыльчивый парень из винтовки родственника выстрелил в обидчика. Мальчик умер на месте. Оказалось, что подросток причастен еще к ряду преступлений. Он вместе с пятью несовершеннолетними в 2018 году и в апреле этого года угнал 6 автомобилей и украл две машины на продажу.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в суд, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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