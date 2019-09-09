Ставропольцы предложили исполнить в 2020 году 326 проектов
Из Арзгирского района и Благодарненского округа поступило больше всего предложений
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326 предложений поступило от ставропольских муниципалитетов в рамках программы поддержки местных инициатив. 20 сентября будут определены проекты, которые воплотят в 2020 году. Лидеры по поступившим заявкам — Арзгирский район, Благодарненский и Изобильненский округа, Железноводск, Ессентуки, Лермонтов, Невинномысск и Ставрополь.
ИСТОЧНИК KP.RU