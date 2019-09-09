Эксперт СКФУ: «Соцопрос предвосхитил результаты выборов губернатора Ставрополья»

СЕГОДНЯ 16:50 2019-09-09T16:50:40+03:00

Изменить размер текста: A A

- Накануне выборов губернатора Центр социологического мониторинга Института сервиса, туризма и дизайна (филиал) СКФУ проводил собственный социологический опрос и, по сути, предвосхитил результаты выборов, - рассказал доктор политических наук, замдиректора по научной работе и инновационной деятельности, профессор кафедры туризма и гостиничного дела, профессор кафедры истории и философии права СКФУ Арушан Вартумян. - Наши показатели практически совпали с предварительными результатами голосования. Считаю это большим успехом политологической и социологической науки.

Выборы губернатора Ставропольского края продемонстрировали политическую силу страны и Владимира Владимирова. Во-первых, порадовала достаточно высокая явка наших избирателей - 66,89%. Она особенно заметна на фоне московских выборов, где явка составила примерно 20%. Ставрополье продемонстрировало значительный рост избирательной активности, в сравнении с выборами губернатора 2014 года рост составил примерно на треть.

Для нашего региона это очень хороший показатель. Во-вторых, можно говорить об уверенной и чистой победе Владимирова. Кампания прошла без скандалов. Это говорит как о возросшем политическом опыте наших избирательных структур, так и о растущем опыте управленческих структур. В-третьих, проведена очень качественная «бархатная» работа с населением без какого-либо давления административного ресурса.

Напомним, по итогам голосования 8 сентября Владимир Владимиров набрал 79,65% голосов избирателей, Виктор Соболев (КПРФ) - 9,29%, Геннадий Ефимов (ЛДПР) - 3,97%, Николай Кряжев (КПСС) - 2,83%, Александр Кузьмин ("Справедливая Россия") - 2,57%. Средняя явка составила 66,89%.

ИСТОЧНИК KP.RU