12-летняя школьница упала с Немецкого моста в Ставрополе

СЕГОДНЯ 19:23 2019-09-09T19:23:48+03:00

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Во время альпинистских занятий ставропольского туристического клуба пострадала 12 девочка — она соскользнула с верёвки, по которой взбиралась на знаменитый Немецкий мост. К счастью, ребёнок не успел подняться на большую высоту.

Взрослые, ставшие очевидцем ЧП, срочно вызвали экстренные службы. Спасатели ПАСС СК добрались до ребёнка через лес. Осмотрев пострадавшую, они предположили, что у неё могут быть сломаны кости таза. Пострадавшую погрузили на носилки, вынесли из леса и передали медикам.

ИСТОЧНИК KP.RU