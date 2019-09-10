3-летний мальчик серьезно пострадал в ДТП на Ставрополье

СЕГОДНЯ 09:24 2019-09-10T09:24:10+03:00

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9 сентября в Ипатово в столкновении «ВАЗ-21103» и «ВАЗ-21104» пострадали 3 человека. 26-летняя девушка и ее 3-летний сын из первого «ВАЗа» получили травмы головы. Мальчик получил серьезные травмы из-за того что его автокресло не было зафиксировано ремнем безопасности. 26-летнему пассажиру второго «ВАЗа» также понадобилась помощь.

По факту аварии идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU