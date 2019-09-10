На Ставрополье осудят полицейского, поленившегося расследовать дело

СЕГОДНЯ 10:10 2019-09-10T10:10:51+03:00

Вместо раскрытия преступления он посоветовал заявителю потребовать компенсации от обидчиков и сам «поимел» процент

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В Ипатово полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки.

Старший участковый уполномоченный полиции УУП и ДН ОМВД России по Ипатовскому городскому округу не захотел разбираться в деле. Он предложил заявителю, которого избили, просто получить компенсацию от своих обидчиков в размере 50 тыс рублей.

Тот согласился. Тогда полицейский уничтожил доказательства избиения, составил протокол осмотра места происшествия и объяснения от имени мужчины и его обидчиков, которые оказались якобы непричастными к преступлению. Кроме того, из суммы компенсации мужчина передал полицейскому 30 тыс рублей.

Уголовное дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU