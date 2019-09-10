На Ставрополье осудят полицейского, поленившегося расследовать дело
В Ипатово полицейский обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взятки.
Старший участковый уполномоченный полиции УУП и ДН ОМВД России по Ипатовскому городскому округу не захотел разбираться в деле. Он предложил заявителю, которого избили, просто получить компенсацию от своих обидчиков в размере 50 тыс рублей.
Тот согласился. Тогда полицейский уничтожил доказательства избиения, составил протокол осмотра места происшествия и объяснения от имени мужчины и его обидчиков, которые оказались якобы непричастными к преступлению. Кроме того, из суммы компенсации мужчина передал полицейскому 30 тыс рублей.
Уголовное дело направлено в суд, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU