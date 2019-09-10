2019-09-10T11:18:52+03:00
Общество

Главу Следственного комитета Дагестана сняли с должности

Антон ШАПОВАЛОВ
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Президент России Владимир Путин назначил нового руководителя Прокуратуры Дагестана. Как утверждает "Ъ", указ уже подписан, но еще не обнародован.

Владимир Путин подписал рапорт об увольнении главы Следственного комитета Дагестана Сергея Дубровина. Издание связывает его уход с расследованием дела Арашуковых. Вместе с ним ушел его заместитель Тугай Тугаев.

Кроме этого, новым прокурором Дагестана стал Алексей Ежов, который получил поддержку у Народного собрания республики. Также определилась судьба экс-прокурора Дагестана Дениса Попова: мужчина возглавит Прокуратуру Москвы.

Следственный комитет КЧР возглавит полковник юстиции Николай Щепкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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