В Пятигорске грузчик украл 9 млн рублей из кассы и купил автомобиль
33-летнего мужчину уволили за опоздание на работу и он решил отомстить
Изменить размер текста:
Бизнес-вумен из Пятигорска не досчиталась в кассе крупной суммы после инвентаризации. Полицейские установили злоумышленника по камерам. 33-летний грузчик, уволенный за опоздания несколько месяцев назад, похитил ключи от помещений и свободно прошел к кассе. Общая сумма ущерба составила больше 9 млн рублей. Мужчина при допросе во всем сознался, пояснив, что часть денег потратил на покупку автомобиля. В ходе обыска изъято больше полутора миллионов рублей и автомобиль. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU