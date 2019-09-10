В Пятигорске грузчик украл 9 млн рублей из кассы и купил автомобиль

СЕГОДНЯ 10:57 2019-09-10T10:59:18+03:00

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Бизнес-вумен из Пятигорска не досчиталась в кассе крупной суммы после инвентаризации. Полицейские установили злоумышленника по камерам. 33-летний грузчик, уволенный за опоздания несколько месяцев назад, похитил ключи от помещений и свободно прошел к кассе. Общая сумма ущерба составила больше 9 млн рублей. Мужчина при допросе во всем сознался, пояснив, что часть денег потратил на покупку автомобиля. В ходе обыска изъято больше полутора миллионов рублей и автомобиль. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU