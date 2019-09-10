Ставрополец на несуществующих связях заработал миллионы

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-10T11:12:59+03:00

Убедив знакомого, что может повлиять на ход дела в суде, мужчина выманил у него 15 млн

Изменить размер текста: A A

Житель Ставрополя проходит по делу о покушении на мошенничество. Он предложил помочь мужчине выиграть дело в суде. Ставропольчанин кичился родственником в высших судебных инстанциях и знакомым-юристом. Так он убедил мужчину, представлявшего интересы организации, против которой подан иск на 180 млн рублей, передать ему 15 млн рублей. Он замахнулся на еще 11 млн рублей. Но долго это не продолжилось, потерпевший обратился в полицию.

Расследование уголовного дела еще не окончено, а ставрополец сейчас отбывает наказание за аналогичное преступление, которое он совершил ранее, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU