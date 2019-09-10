Трех уроженцев Дагестана подозревают в финансировании террористов
Они переводили деньги людям в Сирию
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Правоохранительные органы Дагестана задержали трех местных жителей, которых подозревают в денежной помощи террористам. Об этом сообщает пресс-служба республиканского ФСБ.
- Сотрудниками силовых структур по подозрению в финансировании терроризма были задержаны Асильдар Юнусов, Рамазан Абдулхаликов и Даниял Арсланов, - сказано в сообщении.
Как уверяют сотрудники ФСБ, мужчины финансировали запрещенную в России международную террористическую организацию ИГ. Они переводили деньги на банковские карты боевиков, который сейчас в Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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