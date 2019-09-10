На Ставрополье выделят больше денег сиротам и многодетным

СЕГОДНЯ 12:11 2019-09-10T12:13:13+03:00

Социальные программы глава региона просил расширить в проекте бюджета на 2020 год

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Перед подготовкой проекта краевого бюджета в 2020 году губернатор края Владимир Владимиров дал поручение региональному правительству расширить социальные программы. Больше денег пойдет на жилье сиротам, поддержку многодетным семьям и решение проблем с водой в селах.

В бюджете будут предусмотрены средства на оборудование для школьных лабораторий и кабинетов. Не прекратятся и ежегодные выплаты «детям войны».

ИСТОЧНИК KP.RU