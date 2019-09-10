В Ставрополе мусоровозы украсили полотнами художников

СЕГОДНЯ 12:21 2019-09-10T12:38:02+03:00

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В Ставрополе машину для перевозки мусора решили превратить в искусство. На фурах теперь изображены картины Васнецова, Левитана, Айвазовского, Шишкина, Шагала, Ван Гога, стихи Блока и Фета, Брюсова, Есенина, Пушкина и Лермонтова.

Предполагается, что это порадует горожан и развеет по ветру стереотип о непрестижности работы, связанной с мусором. Пока в городе запущено 7 таких машин.

ИСТОЧНИК KP.RU