В Ставрополе мусоровозы украсили полотнами художников
Васнецов избавит вас от мусора
Фото: пресс-служба регионального оператора по обращению с ТКО
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В Ставрополе машину для перевозки мусора решили превратить в искусство. На фурах теперь изображены картины Васнецова, Левитана, Айвазовского, Шишкина, Шагала, Ван Гога, стихи Блока и Фета, Брюсова, Есенина, Пушкина и Лермонтова.
Предполагается, что это порадует горожан и развеет по ветру стереотип о непрестижности работы, связанной с мусором. Пока в городе запущено 7 таких машин.
ИСТОЧНИК KP.RU