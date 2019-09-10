В Ставрополе проверяют, как пьяный водитель автобуса вышел на рейс
Мужчина заснул за рулем
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В Ставрополе горожане сдали пьяного водителя автобуса полиции. Прибывшие сотрудники ДПС заставили 39-летнего мужчину спящим за рулем. Он признался, что выпил, но пройти процедуру медосвидетельствования отказался. Ему грозит лишение прав и штраф.
А пока правоохранители выясняют, проходил ли мужчина проверку перед рейсом и как контролируют водителей фирма-перевозчик.
Пьяный водитель автобуса задержан полицейскими в Ставрополе.
ИСТОЧНИК KP.RU