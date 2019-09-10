В Ставрополе проверяют, как пьяный водитель автобуса вышел на рейс

СЕГОДНЯ 17:03 2019-09-10T17:06:21+03:00

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В Ставрополе горожане сдали пьяного водителя автобуса полиции. Прибывшие сотрудники ДПС заставили 39-летнего мужчину спящим за рулем. Он признался, что выпил, но пройти процедуру медосвидетельствования отказался. Ему грозит лишение прав и штраф.

А пока правоохранители выясняют, проходил ли мужчина проверку перед рейсом и как контролируют водителей фирма-перевозчик.

Пьяный водитель автобуса задержан полицейскими в Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU