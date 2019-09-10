Пьяный водитель в Ставрополе заснул на плече полицейского
Он едва не задавил людей
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Ночью по Ставрополю рассекал водитель иномарки с громкой музыкой, который едва не задавил троих человек.
39-летний мужчина при задержании его полицейскими сопротивлялся и ругался матом, поэтому на него надели наручники. Пока составляли материалы дела, мужчина несколько раз засыпал на плече инспектора.
Водителю грозит лишение прав и штраф. Его поместили в камеру для административно задержанных.
Пьяный водитель в Ставрополе звал маму и заснул на плече у полицейского.
ИСТОЧНИК KP.RU