2019-09-10T17:26:14+03:00
Происшествия

Пьяный водитель в Ставрополе заснул на плече полицейского

Он едва не задавил людей
Полина ШАПОШНИКОВА
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Ночью по Ставрополю рассекал водитель иномарки с громкой музыкой, который едва не задавил троих человек.

39-летний мужчина при задержании его полицейскими сопротивлялся и ругался матом, поэтому на него надели наручники. Пока составляли материалы дела, мужчина несколько раз засыпал на плече инспектора.

Водителю грозит лишение прав и штраф. Его поместили в камеру для административно задержанных.

Пьяный водитель в Ставрополе звал маму и заснул на плече у полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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