Дагестанский Гринч попытался похитить День знаний в махачкалинской школе

СЕГОДНЯ 18:42 2019-09-10T18:42:46+03:00

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Сотрудники МВД по Дагестану задержали 36-летнего жителя Махачкалы. Мужчину подозревают в том, что он украл оргтехнику, которая должна была стоять на День знаний в городской школе номер 42.

Как уверяют полицейские, ночью 31 августа мужчина через окно проник в школу. Он оказался в кабинет начальных классов. Там он украл компьютер и принтер, общая стоимость - 32 тысячи рублей.

- Злоумышленник сознался в содеянной краже. Похищенное частично изъято. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного второй части 158 статьи УК РФ, - сказано в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU