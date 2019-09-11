Депутата Ставрополя попросили не шутить с декларацией о доходах
Он указал неверные цифры и не приложил выписку из банка
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Депутатом гордумы Ставрополя заинтересовался отдел по профилактике коррупционных правонарушений аппарата правительства края. В адрес губернатора поступило представление из краевой прокуратуры.
Денис Кушнарев из партии ЛДПР не приложил к декларации о доходах выписку из банка о поступлении денег,хотя его доход в 2017 году был необычно высок, учитывая три предыдущих года. Но выписки не было, а проценты по одному из счетов были отражены неверно.
Дело кончилось строгим предупреждением, в случае повторной ошибки, меры могут быть серьезнее.
ИСТОЧНИК KP.RU