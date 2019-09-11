Студент на «Калине» сбил школьницу в Ессентуках
19-летний парень не уступил дорогу пешеходу
Фото: УИГБДД по СК
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В Ессентуках вечером 10 сентября неопытный водитель на «Ладе Калине» сбил на «зебре» подростка. 19-летний студент не снизил скорость перед переходом, из-за чего пострадала 15-летняя девочка. Школьницу госпитализировали с травмами головы и бедра. Студент за тот год, что получил права, дважды привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Идет проверка по факту аварии, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU