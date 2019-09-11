Мотоциклист в Пятигорске переломал руки в столкновении с иномаркой

СЕГОДНЯ 09:59 2019-09-11T10:25:20+03:00

У него не было прав на «железного коня»

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Около половины девятого 10 сентября в Пятигорске мотоциклист пострадал от столкновения с легковушкой. Водитель «Шкоды Рапид» при выезде со второстепенной дороги не пропустил мотоцикл «Сузуки».

30-летний владелец «железного коня» сломал обе руки. Выяснилось, что у него нет прав на мотоцикл, а за последние два года он больше 15 раз привлекался за нарушение скорости. Машиной управляла 42-летняя женщина, которая не числится в злостных нарушителях ПДД.

Степень ответственности участников устанавливается, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU