Мотоциклист в Пятигорске переломал руки в столкновении с иномаркой
У него не было прав на «железного коня»
Фото: УИГБДД по СК
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Около половины девятого 10 сентября в Пятигорске мотоциклист пострадал от столкновения с легковушкой. Водитель «Шкоды Рапид» при выезде со второстепенной дороги не пропустил мотоцикл «Сузуки».
30-летний владелец «железного коня» сломал обе руки. Выяснилось, что у него нет прав на мотоцикл, а за последние два года он больше 15 раз привлекался за нарушение скорости. Машиной управляла 42-летняя женщина, которая не числится в злостных нарушителях ПДД.
Степень ответственности участников устанавливается, сообщили в УИГБДД по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU