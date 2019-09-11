Мировой рекорд на каблуках: ставропольчанка обула шпильки и прошла по стропе

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-11T11:44:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калифорнии уроженка Ставрополя установила мировой рекорд хождения по стропе.

Ольга Леонтьева 8 лет как гражданка США, ее фамилия теперь Хенри, она ведет свой блог, в котором публикует невероятные вещи: лежит на стропе, прыгает, делает сальто, бегает в балетной пачке и пуантах.

В этот раз она похвасталась новым рекордом: прошла на 8,5 -сантиметровых каблуках десятиметровую дистанцию. При этом она совершила 25 прыжков в минуту на стропе, ширина которой 5 сантиметров!

Зеленый свет в книгу Гиннесса Ольге дали 10 сентября.

Невероятно, как она это делает: девушка на шпильках ходит по стропе.

ИСТОЧНИК KP.RU