Чиновники на Ставрополье уличены во взяточничестве

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-11T11:57:05+03:00

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Главу сельсовета и его зама в Буденновском районе наказали за взяточничество.

Андрей Маслов управлял Покойненским сельсоветом вместе со своим замом Сергеем Абрамовым. В 2017 году Маслов потребовал у жены бизнесмена, который вышел за границы при строительстве объекта, взятку в 200 тыс рублей. Через Абрамова он получил от женщины указанную сумму. Но оперативники ФСБ задокументировали деятельность чиновника. Следователи возбудили уголовное дело.

Суд назначил Маслову 7 лет строгого режима, Абрамову — два с половиной года условно и штраф 200 тыс рублей, сообщили в СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU