Дагестанец из «Трезвой России» заставляет Диму Билана лечиться от наркомании

СЕГОДНЯ 11:58 2019-09-11T12:42:42+03:00

В том, что известный артист злоупотребляет веществами, активист ни чуть не сомневается

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После скандального выступления Димы Билана в Самаре, где он перебрал с коньяком, артиста донимают отовсюду. Теперь им заинтересовался руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев, который уверен, что певец не ограничивается алкоголем — он еще и наркоман.

Активист резко осудил артиста за непрофессионализм, проявленный на концерте в Самаре:

- Я считаю, что Дима Билан — агрессивный алкоголик. Он наркоман и алкоголик, он должен публично это признать и публично пойти лечиться, - сказал Хамзаев.

Мужчина настроен очень серьезно. Он считает, что пример раскаявшегося Билана может заставить других наркоманов признаться в слабости и пойти лечиться. Из-за этого Хамзаев предлагает свою финансовую помощь в лечении.

Правда, его настрой тоже можно назвать «агрессивным». Если Дима Билан не пойдет сам лечиться — он готов организовать проверку МВД, чтобы провести освидетельствование.

Пока что не известно, какова реакция Билана на слова Хамзаева. Однако за сам инцидент в Самаре артист уже извинился.

ИСТОЧНИК KP.RU