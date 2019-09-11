Кадыров почтил память ученого из Чечни, который вернул Гагарина на землю

СЕГОДНЯ 13:42 2019-09-11T15:25:25+03:00

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смерти основоположника космонавтики из Чечни Тимура Энеева. Свое обращение он разместил в социальных сетях.

- Я поручил изучить вопрос присвоения имени Тимура Энеева одной из улиц Грозного. Выражаю соболезнование родным и близким Энеева, - написал Кадыров.

Тимур Энеев родился в 1924 году в Грозном. Всю научную деятельность ученый посвятил изучению космонавтики. За свои фундаментальные труды он получил Ленинскую премию и множество кавалерских орденов.

ИСТОЧНИК KP.RU