Мужчину, который всю ночь истязал бывшую, осудят на Ставрополье

СЕГОДНЯ 15:05 2019-09-11T15:06:44+03:00

Уголовное дело было заведено после жуткого поста в соцсетях

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Насильника, о котором жительница Ставрополья рассказала в соцсетях, будут судить в Георгиевске

В июне соцсети потряс рассказ жертвы бывшего сожителя с фотографиями последствий. "В течение трех часов он меня мучал, избивал,оскорблял" - написла несчастная в Инстаграм. Женщина опубликовала фотографию своего лица с кровоподтеками, пояснив, что бывший заявился к ней ночью домой и всячески истязал: избивал, оскорблял, душил, насиловал.

После проверки следователи возбудили уголовное дело против 27-летнего жителя станицы Незлобной за покушение на изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Мужчину заключили под стражу. Теперь дело направлено в суд, сообщили в пресс-службе СУ СКР по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU