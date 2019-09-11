Вице-премьеру правительства Ставрополья предъявят обвинение

СЕГОДНЯ 15:13 2019-09-11T15:14:07+03:00

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Против вице—премьера правительства Ставрополья Ирины Кувалдиной возбуждено уголовное дело, пишет Newstracker со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что скоро будет выдвинуто обвинение.

Все дело в том, что по поручению зампреда правительства из краевого бюджета 2,6 млн рублей было выделено Ставропольскому колледжу на создание безбарьерной среды. Все бы ничего, но им тогда руководил супруг Кувалдиной, а программа была закрыта. Поэтому подчиненные чиновницы оформляли все документы задним числом.

ИСТОЧНИК KP.RU