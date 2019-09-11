Вице-премьеру правительства Ставрополья предъявят обвинение
Ирина Кувалдина выделила супругу 2,6 млн рублей бюджетных денег
Изменить размер текста:
Против вице—премьера правительства Ставрополья Ирины Кувалдиной возбуждено уголовное дело, пишет Newstracker со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Сообщается, что скоро будет выдвинуто обвинение.
Все дело в том, что по поручению зампреда правительства из краевого бюджета 2,6 млн рублей было выделено Ставропольскому колледжу на создание безбарьерной среды. Все бы ничего, но им тогда руководил супруг Кувалдиной, а программа была закрыта. Поэтому подчиненные чиновницы оформляли все документы задним числом.
ИСТОЧНИК KP.RU