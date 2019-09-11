Ушел на фронт, оставив 8 детей, и пропал: судьбу ставропольского солдата узнали поисковики

СЕГОДНЯ 15:40 2019-09-11T15:40:47+03:00

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На Ставрополье по просьбе внучки узнали, что случилось во время войны с ее дедом, сообщает «Ставропольская правда». Степан Ерофеев ушел на фронт, оставив жену с 8 детьми, и пропал. Ставропольские поисковики установили, что Степан Ерофеев, родившийся 22 декабря 1898 года в селе Сотниковском, был призван

Бурлацким районным комиссариатом Орджоникидзевского (сейчас Ставропольского) края. Красноармеец попал в плен 20 мая 1942 года в Керчи. И умер 13 марта 1944 года в лагере Stalag II B в Хаммерштайне. Сейчас это место в Польше называется Зарне Жлуковски.

ИСТОЧНИК KP.RU