2019-09-11T15:45:12+03:00
Общество

Владимир Путин наградил руководителя пятигорского санатория

Татьяна Чумакова более 10 лет трудится в курортной отрасли Ставрополья и ведет активную общественную работу
Анна БОРИСОВА
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Татьяна Арсентьевна Чумакова.Татьяна Арсентьевна Чумакова.
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В Указе о награждении, подписанном президентом России, говорится, что Татьяна Чумакова удостоена медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».

Татьяна Арсентьевна Чумакова возглавляет общество с ограниченной ответственностью «Машук» и один из лучших санаториев России «Пятигорский нарзан», в ее послужном списке много государственных и общественных наград. Татьяна Чумакова - Почётный гражданин России, Герой труда и Почетный гражданин Ставрополья, награждена орденом «Слава России», медалями «За доблестный труд» и «За заслуги перед Ставропольским краем». Святейший Патриарх Кирилл удостоил её ордена преподобной Евфросинии, великой княгини Московской.

Неравнодушный человек и активный общественный деятель, она стоит у руля Ставропольского регионального отделения «Союз женщин России», является депутатом Думы города Пятигорска. В Ставропольском крае ее знают как человека, который всегда приходит на помощь - ветеранам, многодетным и неполным семьям, тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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