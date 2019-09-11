В Ставрополе сняли на видео мальчика, купающегося в ледяной воде

СЕГОДНЯ 15:59 2019-09-11T17:21:18+03:00

Он полез в новый фонтан на 50 лет ВЛКСМ

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В Ставрополе в фонтане нового сквера по 50 лет ВЛКСМ очевидцы засняли на видео моржа. В прохладный осенний день мальчик разделся и полез в воду.

Комментаторы опубликованного в соцсетях видео забеспокоились о здоровье мальчика. «Победа 26» приводит комментарий одного их тех, кто отнесся к ролику с юмором: «У него, судя по всему, отключили не только горячую воду, а и холодную»,

Мальчик разделся в осенний день и купается в фонтане Ставрополя.

ИСТОЧНИК KP.RU