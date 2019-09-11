На Ставрополье мужчины «угнали» детский электромобиль
Они увезли его на мотоцикле, несколько раз уронили по дороге и выкинули
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Жительница поселка Солнечнодольского в Изобильненском округе не обнаружила на лестнице припаркованный детский электромобиль. А стоил он около 20 тысяч рублей. Полицейские изучили камеры видеонаблюдения и пришли к выводу, что к краже причастны двое товарищей, подъехавших к дому на мотоцикле.
27-летний и 28-летний мужчины уже имели проблемы с законом. Друзья отпираться не стали, да еще рассказали, что пока везли электромобиль умудрились несколько раз его уронить. В итоге он пришел в негодность, и от него просто избавились.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщили в ГУ МВД РФ по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU