Мать и дочь попали в серьезное ДТП на Ставрополье: женщина погибла

СЕГОДНЯ 09:35 2019-09-12T09:37:04+03:00

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11 сентября в Ипатовском районе мать с дочерью попали в ДТП. Женщина погибла. Водитель «Лады Ларгус» не справилась с управлением, съехала с дороги и опрокинулась. 40-летняя женщина скончалась, ее дочь госпитализирована. У погибшей был 6-летний водительский стаж, она не нарушала ПДД за последние несколько лет. По факту аварии идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU