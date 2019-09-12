4 человека пострадали в столкновении «девятки» и «Нивы» на Ставрополье

СЕГОДНЯ 09:43 2019-09-12T09:45:43+03:00

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В Минераловодском округе 11 сентября в аварии с двумя автомобилями пострадали 4 человека. 60-летний водитель «ВАЗа-21093» не пропустил автомобиль «Ниву», который двигался по главной дороге. В столкновении пострадали водитель и пассажир «девятки» и 52-летний водитель с пассажиром «Нивы». 13-летняя девочка из «девятки» получила перелом ребер.

Водитель «Нивы» не раз привлекался за грубые нарушения ПДД к ответственности. Идет проверка, сообщили в УИГБДД по СК.

ИСТОЧНИК KP.RU