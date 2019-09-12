2019-09-12T10:42:41+03:00
Общество

Знаменитый в России дизайнер рискует остаться без работы за слова о "Матерях Беслана"

Пострадавшим в теракте он посоветовал "похоронить детей и жить дальше"
Евгения СОКОРЕВА
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Артемий ЛебедевАртемий ЛебедевФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Бизнесмен и популярный российский дизайнер Артемий Лебедев осудил комитеты "Матери Беслана" и "Голос Беслана" за излишние, с его слов, привлечение внимания. Лебедев уверен, что делается все ради "политических пирогов", и раз никак уже не повлиять на произошедшую в прошлом бесланскую трагедию, надо жить дальше.

- Это нельзя забыть, но при этом бегать, как эти бесконечно создающиеся и впоследствии спекулирующие на трагедии комитеты – 'Матери Беслана' и 'Голос Беслана', которые множатся, чтобы привлекать к себе внимание и получать как можно больше политических пирогов вместо того, чтобы просто похоронить своих детей и просто жить дальше, потому что это трагедия, которая случилась. Они никак не могут повлиять на эту ситуацию, - сказал он на видео у себя в блоге.

Ранее студия Лебедева по соглашению с Комитетом по туризму Северной Осетии разработала для республики логотип: желтого барса с пятнистым узором. Задумывалось, что он станет визитной карточкой Северной Осетии. Но после его заявления о комитетах местные журналисты и активисты требуют аннулировать договоренность и больше не связываться с Лебедевым и его дизайнерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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