Замдиректора Росгвардии станет сенатором от Ставропольского края

СЕГОДНЯ 11:10 2019-09-12T11:10:15+03:00

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Членом Совета Федерации от Ставрополья станет первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов. Об этом заявляет "Интерфакс-Юг" со ссылкой на осведомленный источник. До победы на выборах губернатора Владимира Владимирова назначение Меликова представляли как возможный исход. Теперь в этом нет сомнений. В списке на пост сенатора от Владимирова кроме Меликова значился действующий сенатор края Михаил Афанасов и гендиректор ООО "Машук" Татьяна Чумакова.

53-летний Сергей Меликов в 2011 году командовал группировкой войск по проведению контртеррористических операций в СКФО

В 2014 году его назначили полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе. Но в 2016 году стал первым заместителем главнокомандующего Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU