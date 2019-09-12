Банкир может стать премьер-министром Ингушетии

СЕГОДНЯ 12:00 2019-09-12T12:00:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выдвинул на рассмотрение Народного Собрания региона кандидатуру нового премьер-министра. Председателем правительства республики может стать влиятельный и опытный банкир Константин Суриков.

— Константин Юрьевич многие годы работал на различных ответственных должностях, преимущественно в банковской сфере, в том числе в качестве начальника Главного управления, управляющего отделением Главного управления Центрального банка РФ по Самарской области. Константин Юрьевич имеет серьезный багаж знаний, он отличный организатор и большой профессионал. Полагаю, что эти качества позволят ему качественно выполнять новые функции, решать стоящие перед Правительством РИ задачи, — обратился к Народному собранию Ингушетии Калиматов.

СПРАВКА «КП»

Константину Сурикову 48 лет. Чиновник окончил Томский государственный университет имени Куйбышева, Академию народного хозяйства при Президенте России, Самарский государственный экономический университет, является кандидатом экономических наук.

С 1993 по 2000 год занимал различные должности в Главном управлении Банка России по Томской области.

C 2000 по 2003 год, возглавлял Томскую банковскую школу Банка России

С 2004 по 2005 гг. Суриков работал на посту замначальника ГУ Банка России по Томской области

Позже, до 2009 года был директором Московской банковской школы Банка России.

С 2011 по 2014 год возглавлял ГУ Банка России по Самарской области,

С 2014 по 2019 год занимал посты советника председателя правления в ООО КБ «Столичный кредит» и ООО КБ «Союзный».

После назначения Махмуда-Али Калиматова на должность врио главы Ингушетии занял место помощника-советника главы республики.

Кандидат на пост председателя правительства Ингушетии женат, воспитывает двоих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU