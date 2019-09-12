Изрезал отца и брата: ставрополец получил 12 лет за убийство
Он нанес отцу несколько ударов ножом в паховую область
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26-летний Александр Проскурин признан виновным в убийстве отца и покушении на убийство брата.
Ночью 30 сентября 2017 года он напился в гостях у родителей в селе Безопасном Труновского районе. В ходе ссоры Проскурин ударил ножом в шею своего 22-летнего брата, а затем нанес несколько ударов ножом в паховую область своему 47-летнему отцу. Обоих мужчин доставили в больницу. Отец не выжил.
Проскурин получил 12 лет колонии строго режима, сообщили в СУ СКР по СК.
ИСТОЧНИК KP.RU