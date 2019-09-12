2019-09-12T12:31:10+03:00
Происшествия

Сын заместителя имама ставропольской мечети оштрафован за побои

Он стал зачинщиком драки с участием не менее 20 молодых людей
Полина ШАПОШНИКОВА
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В Кисловодске привлекли к ответственности сына заместителя имама в поселке Белореченском. Ранее сообщалось, что 17-летний подросток организовал массовую драку с участием 20 человек, назначив «стрелку» однокурсницу. Он избил парня и сам получил ножевое ранение. Как сообщает Newstracker со ссылкой на источник в полиции, юноша приверженец взглядов группировки А.У.Е. Ее члены оправдывают криминал, совершают мелкие преступления.

Сын заместителя имама Магомеда Арсамакова привлечен к ответственности за побои, ему назначен штраф в размере 8 тысяч рублей. Теперь он стоит на учете несовершеннолетних в полиции Кисловодска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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